Всё больше наших соотечественников предпочитают пляжному отдыху морские круизы

Всё больше наших соотечественников предпочитают пляжному отдыху морские круизы. Спрос на них, говорят в тур-агентствах, растет на 20% в год. Стоимость морского путешествия зачастую сопоставима с отдыхом по системе "всё включено" на турецком побережье. Некоторые туристы отправляются в кругосветное путешествие, однако количество их невелико. Недавно в такую поездку отправился один из сотрудников парламента. Она обошлась ему в 21-ну тысячу евро.

60-летняя Светлана уже дважды провела отпуск в круизе. Она говорит, что для тех, кто не страдает морской болезнью, такой вид отдыха привлекает ценой и возможностью увидеть множество достопримечательностей, передает CANAL3.

Туроператоры могут предложить маршруты на любой вкус и кошелек. За 400 евро, например, можно отправиться в 7-дневный круиз с заходом в порты Греции, Норвегии, Финляндии, Португалии, Испании, Италии и остановкой на французском Лазурном берегу. Правда, в итоге расходы будут выше.

"Те же обязательные чаевые для сотрудников судна, что составляет значительный процент. Стоимость билета к месту посадки, обратный билет с места высадки, все это скрытые сборы", отметил администратор туристической компании Артем Няга.

Более дорогие круизы дают возможность побывать в экзотических местах. За 4800 евро вы увидите ледники Антарктики, горбатых китов и посетите самый южный город земли - Ушуайю. Заплатив 3700 евро, вы на 55 дней затеряетесь в Европе и Азии, где сможете встретить малоизученных животных и побывать в античных городах.

"Цены такие же, как и в гостинице, они зависят не от маршрута, а от типа судна. Есть роскошные судна, с очень большим количеством развлечений, а есть простые, с рестораном и проживанием, которые делают акцент на маршруте", сказал администратор туристической компании Артем Няга.

Путевку на круизный лайнер, желательно, бронировать, как минимум, за полгода до поездки. В некоторых случаях это позволит сэкономить 20%, отмечают специалисты.

"Считается, что круизы стоят дорого, но это не так. Если сравнить с путевкой в роскошный отель, тогда, разумеется, следует отдать предпочтение отпуску по той же цене и посетить множество городов, чем за те же деньги побывать только в одном месте", рассказала оператор турагентства Марианна Граждян.

Круизы, как правило, предпочитают люди старше 30 лет. Путешественники помоложе считают такой отдых слишком скучным.

"В этом возрасте больше хочется отправиться куда-нибудь с рюкзаком, на природу, именно это соответствует нашему духу".

"Для пар, которым за 50, может это и подходит: поехать, посмотреть мир".

По словам туроператоров, на круизы приходится 15% проданных путевок.