В Молдове завершается сбор самого популярного сорта меда - подсолнечного

В Молдове завершается сбор подсолнечного меда. Пчеловоды говорят, в ряде районов урожай лучше, чем в прошлом году. Оптовая цена пока остается на уровне прошлогодней - около 40 леев за килограмм.

Когда собрано больше 60-70%, мед созревает. Вот этот уже зрелый, он готов.

На пасеке Андрея Бекчиева в селе Бардар - больше двухсот ульев. Пчеловод говорит, что работы сейчас особенно много - мед собирают у полей подсолнечника на всем юге республики.

"Цвет очень красивый, и мёд очень вкусный. Надеемся на хорошую цену. Подсолнечный мед - единственный, который продаётся оптом", - подчеркнул пчеловод Андрей Бекчиев.

Используют на пасеке современное оборудование. За 10 минут собирают по 50 килограммов.

"Конечно, мне это это нравится. Помогаю сыну. Моя задача - вынимать рамы", - рассказал пчеловод Никифор Бекчиев.

После сбора урожая пчеловодам предстоит еще один трудный этап - подготовить пчелиные семьи к зимовке.

"Здесь новый выводок, он появится через несколько дней. Пчелы, собиравшие нектар с подсолнечника, сильно истощены, они скоро умрут. Зимовать будет уже новое поколение", - добавил Андрей Бекчиев.

По прогнозам специалистов, урожай подсолнечного меда этим летом составит шесть тысяч тонн. 80% уйдет на экспорт в Евросоюз.