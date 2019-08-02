Новый современный пешеходный мост появился в Страшенах. Он связывает автовокзал, железную дорогу и сельскохозяйственный рынок города. Строили его более двух лет. До сих пор местные жители пользовались старым мостом, который находится в аварийном состоянии.
"Зимой было очень сложно, трудно было подниматься, тяжело, скользко. Все время казалось,что вот-вот упадем".
"Мне было страшно даже летом, не только зимой, из-за ям, трещин, было страшно смотреть вниз, не то, что ходить по нему".
Официально новый мост откроют в сентябре, после того как снесут старый. После этого власти планируют расширить и дорогу, над которой он был возведен.
"Во-первых, старый мост был в аварийном состоянии, во-вторых, одновременно со строительством дороги Кишинев-Унгены ее расширят до четырех полос движения", - заявил глава Службы транспортной безопасности Валентин Бриништер.
Новый мост, говорит подрядчик, отвечает всем нормам безопасности. Его строительство обошлось почти в 12 миллионов леев.
"При строительстве этого пешеходного моста применялись новые немецкие технологии. Цветная поверхность, которую вы видите, изготовлена из специального материала, его мы использовали впервые. Мост также оснащен водостоком, покрытие противоскользящее, проведено освещение, он прослужит долго", - подчеркнул директор строительной компании Вячеслав Церна.
Протяженность нового моста 130 метров. Рабочим осталось обустроить к нему подъездные пути.
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