Международный день пива: интересные факты о хмельном напитке

2 августа отмечается Международный день пива. Пиво - это второй по популярности напиток в мире после воды. Такое внимание к пиву приковано неслучайно. Это не только очень ароматный и вкусный, но и очень полезный напиток. Существует множество всевозможных сортов пива, так что каждый пивной гурман может найти вариант по душе.

Больше всего пива пьют в Чехии, на каждого жителя страны в среднем приходится по 156 литров в год. Второе место занимает Ирландия - 131 л, третье – Германия - 115 л, а вот в Украине среднестатистический человек выпивает около - 41 л в год.

Самым популярным пивным фестивалем сегодня является немецкий "Октоберфест". Он проходит ежегодно в Мюнхене и собирает более 6 миллионов посетителей, передает Униан.

Самое крепкое в мире пиво "Армагеддон", содержание алкоголя в нем 65%. А вот самым дорогим пивом в мире является Vielle Bon Secours. За 12-литровую бутылку придется выложить около 1000 долларов. Ученые Мюнхенского института доказали, что 1 литр нефильтрованного пива в 10 раз полезнее, чем 1 литр молока.

Также согласно исследованиям, пиво укрепляет кости и снижает риск развития камней в почках на 40%.