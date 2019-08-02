Астрологи утверждают, что Луна является одним из важнейших небесных тел для землян, и оказывает мощное влияние на жизнь человека. Наблюдая за положением и фазами Луны на небе, приверженцы астрологии составляют прогнозы о том, насколько удачным может выдаться для человека тот или иной день.
Рассчитать фазу и положение Луны в знаках Зодиака позволяют лунные календари, которые основаны на ее движении вокруг Земли.
Представляется, что в период молодой Луны люди менее внушаемы и подвержены сторонним влияниям, а в период убывающей становятся более уязвимыми.
Период, когда Луна исчезла с небосвода, а новолуние еще не наступила, астрологи считают особенно сложным.
Лунный календарь – август
Представленный лунный календарь составлен для Киева, лунные фазы в нем рассчитаны на начало суток – в полночь. В поле каждого дня в левом верхнем углу указан день недели, далее отмечено нахождение Луны в знаке Зодиакального круга. Внизу указано название фазы Луны, либо начало (или переход) лунных суток.
Лунный календарь – благоприятные дни августа
По прогнозам астрологов, наиболее удачными днями грядущего месяца станет 3, 4, 11, 14, 17 и 24 августа. 3 августа молодая Луна будет находиться в Деве – этот день должен стать особенно благоприятными для людей умственного труда. 14 августа растущая Луна будет находиться в Водолее, что сулит вероятность приятных неожиданных событий. 17 августа – день убывающей Луны в Рыбах. Этот день будет благоприятен для укрепления своего тела: самое время записаться на тренировку или сходить к врачу. 24 августа – идущая на убыль Луна окажется в Близнецах. Этот день рекомендуется посвятить отдыху и духовному развитию.
Лунный календарь – опасные дни августа
Согласно астрологическим прогнозам, наиболее опасные и неблагоприятные дни августа: 6, 8, 15, 26, 27 числа. 6 августа – растущая Луна в Весах.
В этот день люди могут вести себя неосторожно и рисковать без особых причин. 15 августа – полнолуние в Водолее, этот день может стать днем переосмысления жизненных приоритетов, принести в жизнь судьбоносные изменения, как положительного, так и отрицательного характера.
26-27 августа – убывающая Луна находится в Раке. Эти дни могут сопровождаться бурными конфликтами.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Вас будут волновать вопросы материального характера. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Будьте осторожны с автомобилем.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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