Лунный календарь на август 2019: самые благоприятные и неблагоприятные дни

Астрологи утверждают, что Луна является одним из важнейших небесных тел для землян, и оказывает мощное влияние на жизнь человека. Наблюдая за положением и фазами Луны на небе, приверженцы астрологии составляют прогнозы о том, насколько удачным может выдаться для человека тот или иной день.

Рассчитать фазу и положение Луны в знаках Зодиака позволяют лунные календари, которые основаны на ее движении вокруг Земли.

Представляется, что в период молодой Луны люди менее внушаемы и подвержены сторонним влияниям, а в период убывающей становятся более уязвимыми.

Период, когда Луна исчезла с небосвода, а новолуние еще не наступила, астрологи считают особенно сложным.

Лунный календарь – август

Представленный лунный календарь составлен для Киева, лунные фазы в нем рассчитаны на начало суток – в полночь. В поле каждого дня в левом верхнем углу указан день недели, далее отмечено нахождение Луны в знаке Зодиакального круга. Внизу указано название фазы Луны, либо начало (или переход) лунных суток.

Лунный календарь – благоприятные дни августа

По прогнозам астрологов, наиболее удачными днями грядущего месяца станет 3, 4, 11, 14, 17 и 24 августа. 3 августа молодая Луна будет находиться в Деве – этот день должен стать особенно благоприятными для людей умственного труда. 14 августа растущая Луна будет находиться в Водолее, что сулит вероятность приятных неожиданных событий. 17 августа – день убывающей Луны в Рыбах. Этот день будет благоприятен для укрепления своего тела: самое время записаться на тренировку или сходить к врачу. 24 августа – идущая на убыль Луна окажется в Близнецах. Этот день рекомендуется посвятить отдыху и духовному развитию.



Лунный календарь – опасные дни августа

Согласно астрологическим прогнозам, наиболее опасные и неблагоприятные дни августа: 6, 8, 15, 26, 27 числа. 6 августа – растущая Луна в Весах.

В этот день люди могут вести себя неосторожно и рисковать без особых причин. 15 августа – полнолуние в Водолее, этот день может стать днем переосмысления жизненных приоритетов, принести в жизнь судьбоносные изменения, как положительного, так и отрицательного характера.

26-27 августа – убывающая Луна находится в Раке. Эти дни могут сопровождаться бурными конфликтами.





