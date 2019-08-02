В резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона установили часы с обратным отсчетом до даты выхода Британии из Евросоюза. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на британское издание Daily Mirror.
Такие же часы установлены и в офисе правящей Консервативной партии. Часы отсчитывают время до 23:00 31 октября, а в полночь 1 ноября, как ожидается, Великобритания покинет Евросоюз.
Напомним, новый глава правительства Великобритании Борис Джонсон считает, что у страны "есть все шансы" заключить новую сделку по Брексит, что не удалось сделать Терезе Мэй.
После вступления в должность Джонсон первым делом создал специальный "военный кабинет министров", шестеро членов которого проводят собрания ежедневно.
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Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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РАК
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ДЕВА
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СКОРПИОН
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