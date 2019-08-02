Диетолог развеяла миф о молочных кашах

Часто вы можете увидеть информацию о том, что крупа с молоком несовместимы, что это разные категории продуктов. Традиционная диетология говорит о том, что молочная каша - это полезная еда, в которой два продукта хорошо дополняют друг друга по аминокислотному и белковому составу, рассказала диетолог Светлана Фус.

По ее словам, молочная каша может навредить только в случае лактозной непереносимости, аллергической реакции на составляющие молока, на казеин, при аутоиммунных заболеваниях. Однако диетолог не советует употреблять молоко и молочные каши часто, передает Униан.

"Я бы не рекомендовала его регулярно пить и есть, но 2 раза в неделю молочная каша может присутствовать в вашем рационе. А предпочтение лучше отдать кисломолочным продуктам: кефир, йогурт, ряженка (без наполнителей), творог", - говорится в сообщении.