Министр экономики недоволен: Жители сел выбрали для ремонта дороги, ведущие в церковь и на кладбище

Неудачно пошутил. Ироничное заявление министра экономики и инфраструктуры Вадима Брынзана по поводу того, что жители сел выбрали для ремонта дороги, ведущие в церковь и на кладбище, вызвало волну жёсткой критики.

"Мэриям, местным администрациям предложили выбрать по одному километру дороги. Хочу сказать, что чаще всего выбирали дорогу, ведущую от церкви к кладбищу. Это не шутка, это реальность, и это вопиюще", - сказал министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан.

Раскритиковали Брынзана даже некоторые сторонники нынешней власти.

"Это неуместное и оскорбительное утверждение в адрес жителей сёл. Понимаю, что некоторые очень хотят выделиться и быть оригинальными, но иногда это выглядит неуместно!", написал в фэйсбуке бывший премьер Ион Стурза.

Он добавил, что и в его родном селе жители сами выбрали участок для ремонта в рамках национальной программы "Хорошие дороги". Стурза призвал новых министров не иронизировать, оставить в стороне развлечения и начать работу".

Однако главу Минэкономики желания людей, похоже, не сильно беспокоят. Он отметил, что недоволен тем, как граждане выбрали участки для ремонта.

- Они сами должны принимать эти решения, они должны быть независимы.

- Но так и было до сих пор, с людьми советовались.

- Да, и мы видим, что получилось. В некоторых сёлах заасфальтировали пастбища.

- У вас есть конкретные данные?

- Давайте посмотрим по карте и мы все увидим...

И хотя в начале своего мандата Вадим Брынзан одобрительно отзывался о программе "Хорошие дороги", сейчас ее приостановили. Более того, глава Минэкономики заявил, что ее формат изменят.

"34 контракта подписали до нас, их уже невозможно изменить. Мы приняли решение сохранить нынешний формат и в этом году завершить эту программу. Но со следующего года она изменится кардинально. Будет создан Дорожный фонд, наверное, вне государственного бюджета. Часть этого фонда будет направлена напрямую мэриям", - сказал Вадим Брынзан.

Ранее демократы предложили заслушать министра экономики и инфраструктуры Вадима Брынзана относительно дальнейшего внедрения программы "Хорошие дороги".

В 2018 году в ее рамках отремонтировали 1600 километров дорог, а инвестиции превысили полтора миллиарда леев. Программу запустило правительство Павла Филипа, по инициативе тогдашнего председателя Демпартии Влада Плахотнюка.