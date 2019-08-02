Правительство решило взять кредит: Деньги пойдут на выплату зарплат сотрудникам бюджетной сферы

Правительство Санду решило взять очередной кредит. На этот раз, как сообщила министр финансов Наталья Гаврилица, деньги пойдут на выплату осенью зарплат сотрудникам бюджетной сферы. Об этом она заявила на неформальной встрече с журналистами. Деньги кабмин Санду намерен взять у правительства Румынии.

"Мы уже обратились к правительству Румынии с просьбой предоставить кредит, чтобы покрыть дефицит из новых источников финансирования", - сказала министр финансов Наталья Гаврилица.

Однако точную сумму кредита Наталья Гаврилица не уточнила. Мы обратились по этому поводу к премьеру, но и Майя Санду ничего конкретного не сказала.

"Предстоит уточнить все подробности, в том числе окончательную сумму. Но мы надеемся, что первый транш поступит до конца года. Ждем, когда румынские депутаты вернутся с каникул, потому что это решение должно быть одобрено на уровне парламента", - сказала премьер-министр Майя Санду.

За полтора месяца работы правительство альянса Санду-Додона уже набрало долгов более чем на сотни миллионов долларов. Новый кабмин взял кредит у Всемирного банка на 61 миллион евро на проект по взаимоподключению электросетей Молдовы и Румынии. Еще 46 с половиной миллионов долларов должен предоставить правительству Санду Международный валютный фонд. Это соглашение с фондом не обошлось без скандала, поскольку для получения денег кабмин обязался повысить некоторые налоги.