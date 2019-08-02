В столице Таиланда прогремела серия взрывов

Три взрыва произошли утром в разных частях города. По меньшей мере два человека получили ранения.

В столице Таиланда Бангкоке утром в пятницу, 2 августа, произошла серия взрывов, в результате чего по меньшей мере двое человек получили ранения, сообщает The Guardian.

"Поступили сообщения о трех взрывах, произошедших в Бангкоке в разных местах в пятницу утром, и о ранении по меньшей мере двух человек", - говорится в сообщении, передает Корреспондент.

Взрывы прогремели неподалеку от пригородной железнодорожной станции BTS Chong Nonsi, в правительственном комплексе на севере города и на одной из самых загруженных дорог Бангкока - Rama 9.

Как отмечается, среди пострадавших – двое дворников, которые работали на Rama 9. Один из них получил легкие травмы, другого госпитализировали.

Полиция Таиланда заявила, что расследует серию инцидентов и сообщит подробности позже.

Как известно, в эти дни в Бангкоке проходит встреча министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их коллег из других государств, включая США, Китай и Россию.

Стоит отметить, что накануне вечером был эвакуирован штаб Королевской полиции Таиланда, возле которого мужчина оставил подозрительный пакет. На место был вызван отряд саперов, подозреваемого полиция арестовала и взяла под стражу.

Накануне сообзалось, что в США взорвался газопровод, один человек погиб и еще пятеро пострадали.