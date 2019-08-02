Красочное фото объединило в себе оптические данные, собранные Хабблом, и рентгеновские снимки обсерватории Чандра.
В NASA показали, как выглядит соседняя с Млечным путем молодая галактика. Снимок появился на официальной странице организации в Instagram.
На снимке изображена соседняя галактика, в которой формируются около 200 горячих молодых массивных звезд, передает Корреспондент.
Телескоп Hubble смог снять холодную пыль и теплые газы в молодой галактике. На фото оно выглядит как тонкие структуры фиолетового цвета.
Обсерватория NASA Chandra XRay запечатлела гигантские пустоты, заполненные горячим испускающим рентгеновское излучение газом. Они изображены синим цветом. Специалисты объединили данные двух космических аппаратов и получили данный снимок.
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A nearby galaxy contains a star-forming region where some 200 hot, young, massive stars reside. The cool dust and warmer gas in this stellar nursery appear as the wispy structures in an optical image from the @NASAHubble Space Telescope. In between these filaments are giant voids that are filled with hot, X-ray-emitting gas, seen by the @NASAChandraXRay Observatory. Chandra’s X-ray data (blue) are combined in this image with optical data from Hubble (purple). Astronomers think these bubbles are being blown off the surfaces of the young and massive stars throughout this star-forming region. Image credit: X-ray: NASA/CXC/CfA/R. Tuellmann et al.; Optical: NASA/AURA/STScI/J. Schmidt #XRay #Hubble #NASA #Galaxy #Stars
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