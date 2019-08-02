В США самолет экстренно сел на оживленную трассу

У самолета заглох двигатель, из-за чего пилот совершил вынужденную посадку, несмотря на то, что на трассе было довольно много машин.

Одномоторный самолет KR-2 в четверг, 1 августа, совершил экстренную посадку на оживленной автомобильной трассе в американском штате Вашингтон, пострадавших нет. Об этом сообщает газета Seattle Times со ссылкой на офис шерифа, передает Корреспондент.

"Небольшой самолет приземлился на Pacific Ave… предположительно, после того, как у него закончилось топливо. Самолет убран с дороги, движение в норме", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Пирс.

Инцидент произошел когда на дороге было достаточно оживленное движение. Как заявил местной радиостанции KOMO пилот самолета, он летел на работу, но вынужден был совершить экстренную посадку из-за заглохшего двигателя. Примечательно, что самолет остановился четко перед перекрестком.