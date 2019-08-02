Обещали положить конец кумовству в госучреждениях, но продолжают продвигать своих родственников на главные должности.
Речь о депутатах альянса ПСРМ-ACUM. Как выяснилось, новый глава Генеральной прокуратуры Дмитрий Робу является посажёным сыном прокурора Веры Киранды, кумы министра внутренних дел Андрея Нэстасе. Об этом пишут журналисты издания Ziarul de Gardă. Нэстасе эту информацию комментировать отказался.
Информацию о том, что прокурор Вера Киранда явлется посажёной матерью Дмитрия Робу, подтвердила и Генпрокуратура. В то же время, сама Вера Киранда пока не ответила, кем приходится Андрею Нэстасе. Ранее лидер формирования "Наша партия" Ренато Усатый заявил в фэйсбуке, что Дмитрий Робу стал генеральным прокурором по предложению главы МВД, который договорился об этом с президентом Игорем Додоном.
"Всё понятно, если Додон контролирует НЦБК, а вместе с Нэстасе теперь и Генеральную прокуратуру, так как Нэстасе больше влияет на нового генерального прокурора. Я видел этого молодого человека, многое о нём знаю, как и о многих других. Посмотрим на их дальнейшие шаги", - сказал председатель формирования "Наша партия" Ренато Усатый.
Такого же мнения придерживается и лидер либералов Дорин Киртоакэ.
"Додон и Нэстасе, назначив Робу на должность генпрокурора, бросили мне вызов. Я принял этот вызов. И теперь вызываю на дуэль этих двух шарлатанов и воров, этих мошенников, которых я разоблачил, проводя расследование последние десять лет. Я вызываю их на честную дуэль на глазах у всех граждан", - сказал председатель ЛП Дорин Киртоакэ.
Аппарат президента эту информацию пока не прокомментировал. А Андрей Нэстасе ее отрицает.
"Никогда, никогда мое имя не будет связано с распределением должностей по политическим принципам. То, что говорят - это политические заявления, безответственные, которые я даже не должен комментировать", - сказал министр внутренних дел Андрей Нэстасе.
Подобное Андрей Нэстасе заявлял и когда его кума Георге Балана назначили на пост главы Генерального инспектората полиции. После того, как эта новость вызвала резонанс в обществе, власти объявили открытый конкурс на эту должность. Однако ни один из шести кандидатов, подавших документы на участие, не прошел собеседование. Позже ГИП объявил, что конкурс организуют повторно, однако этого до сих пор не произошло. Согласно Закону о деятельности полиции и статусе полицейского, главу Генинспектората назначает правительство по предложению министра внутренних дел. Назначается он сроком на пять лет. ГЕорге Балан до сих пор исполняет обязанности главы ГИП.
На парламентских выборах этого года он баллотировался по спискам блока ACUM. Несмотря на это, Андрей Нэстасе продолжает утверждать, что все назначения на руководящие должности, по крайней мере в структурах МВД, не имеют ничего общего с политикой.
"Если брать более широко, то вы увидите, что я согласился на замену некоторых сотрудников МВД по политическим критериям. Всё, на чем основывалось их назначение - это профессионализм", - сказал Нэстасе.
Ранее министр иностранных дел Нику Попеску отдал должность главы своего кабинета посаженному отцу Андрею Попову. После огласки в СМИ Попов отказался от поста. Издание Jurnal de Chişinău писало, что новый заместитель главы СИБа Артур Гуменюк, который в 2017 году стал советником главы государства Игоря Додона, является близким родственником председателя парламента Зинаиды Гречанной. Сам Гуменюк эту информацию опровергает.
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