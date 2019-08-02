Жительница Молдовы обрела шанс на новую жизнь благодаря донору печени

Обрела шанс на новую жизнь благодаря донору печени. Жительница Резинского района Анна Корецки долгие годы болела гепатитом "B", который впоследствии спровоцировал цирроз печени. Она ждала операции с 2014 года, и только этой весной получила новый орган.

"Болезнь прогрессировала, а мое самочувствие и результаты анализов были все хуже. В начале года мне стало совсем плохо. Я не верила, что доживу до конца года", - сказала пациентка Анна Корцеки.

Анне пересадили печень Иона Тэтару, который скончался в больнице от инсульта. Решение по этому поводу приняли родные мужчины.

"У него уже не было никаких признаков жизни, но его поддерживали с помощью аппаратов", - сказала жена донора печени Лариса Тэтару.

"Если нам не удалось спасти его, мы решили спасти другие жизни", - сказал сын донора печени Игорь Тэтару.

Операцию Анне Корецки сделали в апреле. После этого был долгий период реабилитации.

"Сейчас я чувствую себя обновленной. Раньше я жила по инерции, а сейчас меня переполняет радость, любовь к жизни", - поделилась пациентка Анна Корецки.

Семья Иона Тэтару решила познакомиться с женщиной, которой пересадили его печень.

"Мы встретились с ней и, скажу вам честно боль утраты мужа стала меньше, ведь я обрела сестру. Мы приняли ее в нашу семью", - сказала жена донора печени Лариса Тэтару.

По данным Агентства по трансплантации с начала года в нашей стране сделали 12 операций по пересадке почек или печени.