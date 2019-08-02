В Германии пенсионеры устроили дискотеку, на которую пришлось вызвать полицию

Дискотека для пожилых людей в Дюссельдорфе завершилась по-молодежному — жалобами соседей и приездом полиции из-за слишком громкой музыки. На вечеринке собралось около 150 пожилых людей в возрасте от 60 до 97 лет, которые танцевали под хиты 50-х, пишет Deutsche Welle.

Когда им стало слишком жарко, диджей решил открыть двери клуба. Это не очень понравилось соседям, которые быстро вызвали полицию.

«Вообще-то это несмешно. В самый разгар веселья пенсионеров в дверях появились люди в форме», — рассказал диджей Тео Фитсос, передает Униан.

Таким образом, в течении 10 минут танцы были прекращены. Но пенсионеры не отчаиваются и уже готовят новую тусовку в октябре.