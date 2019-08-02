Звездопад Персеиды 2019: когда в августе наблюдать красивейшее астрономическое явление года

В августе нас ждет одно из красивейших астрономических явлений – звездопады Персеиды. Они будут активными практически весь август – начиная с первых чисел и до 20 августа.

Пик звездопадов ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Именно тогда можно увидеть больше всего сгорающих в небе метеоров.

Их ожидается около 120 в час, или 2 в минуту, что довольно много. Начинать любоваться звездопадами стоит где-то с 10 часов вечера. Самыми зрелищными они будут между двумя ночи и четырьмя утра, передает Униан.

Чтобы увидеть звездопад четко, стоит поехать на природу, подальше от огней города. Астрологи считают, что этот звездопад Персеиды имеет огромную силу через свою интенсивность.

Поэтому смело загадывайте желание, когда увидите падающий метеор.