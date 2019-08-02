Знаменитую песню Кэтти Перри признали плагиатом: певица должна заплатить более $3 миллионов

Песню популярной американской певицы Кэтти Перри "Dark Horse", которая стала одним из главных хитов 2013 года, признали плагиатом.

Теперь певица и ее лейбл в сумме должны выплатить более 3 миллионов долларов христианскому реперу Маркусу Грею, который является автором песни "Joyful Noise" 2009 году, сообщает USA Today.

Адвокаты Грея и двух его соавторов заявили присяжным, что они должны получить почти 20 миллионов долларов. Адвокаты защиты согласны были выплатить лишь 360 000 тысяч, передает Униан.

Истцы утверждали, что лейбл певицы Capitol Records получил более 31 миллиона долларов за сингл "Dark Horse" и альбом, в который он вошел. А сама певица за эту песню была номинирована на "Грэмми".

Однако представители лейбла отметили, что большая часть этой суммы лишь покрыла производственные расходы, и чистая прибыль даже не дотягивает до 1 миллиона. Суд присяжных обязал Кэтти Перри выплатить Грею 550 тысяч долларов, и ещё 2,78 миллиона должен заплатит лейбл.