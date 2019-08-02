Две легковушки столкнулись минувшей ночью в селе Хаджимус Каушанского района. В машинах находились только водители, они скончались на месте.
По предварительным данным, один из автомобилистов выехал на встречную полосу и врезался в другое авто. В результате столкновения одна из машин загорелась. На место происшествия прибыли спасатели и полиция. Ведется следствие.
Другая авария произошла в селе Купорань Леовского района. Там с трассы съехал грузовик, перевозивший стройматериалы. Водитель оказался заблокирован в кабине, ему потребовалась помощь спасателей. У мужчины диагностировали многочисленные травмы, его доставили в больницу.
Полиция выясняет все обстоятельства аварии. По данным Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, за последние сутки помощь спасателей потребовалась в 24-ех случаях.
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Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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БЛИЗНЕЦЫ
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Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
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КОЗЕРОГ
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Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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