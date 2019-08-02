В Каушанском районе в ДТП погибли два человека

Две легковушки столкнулись минувшей ночью в селе Хаджимус Каушанского района. В машинах находились только водители, они скончались на месте.

По предварительным данным, один из автомобилистов выехал на встречную полосу и врезался в другое авто. В результате столкновения одна из машин загорелась. На место происшествия прибыли спасатели и полиция. Ведется следствие.

Другая авария произошла в селе Купорань Леовского района. Там с трассы съехал грузовик, перевозивший стройматериалы. Водитель оказался заблокирован в кабине, ему потребовалась помощь спасателей. У мужчины диагностировали многочисленные травмы, его доставили в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. По данным Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, за последние сутки помощь спасателей потребовалась в 24-ех случаях.