Опасных ядовитых пауков начали все чаще находить на популярном курорте у Черного моря: что нужно знать

На социальных страницах в Facebook всё чаще начали появляться сообщения о том, что в Одесской области жители и гости замечают каракуртов.

Каракурты и черные вдовы: что нужно знать о них

Каракурты проживают преимущественно в теплых краях и в летний период особо активны. Они имеют довольно скромные размеры — самка от 10 до 20 мм, а самец максимум 6-7 мм. Опасность для человека представляют исключительно самки, потому что самец не способен прокусить кожу человека.

Каракурты имеют полностью черное брюшко, часто с красными пятнышками или белыми обводами. Важная отличительная особенность черных вдов — очень длинные передние лапы, передает Униан.

Любимые места обитания паука — целина, берега рек, склоны оврагов, пустоши. Каракурт любит селиться в норах полевых мышей, в каменных завалах, трещинах, сухих кучах старого мусора. Густые травы и кустарники паук не любит, так же не любит высокую влажность.

Укус черной вдовы безболезненный и вначале не вызывает неприятных ощущений. На месте укуса возникает небольшое красное пятнышко, которое быстро исчезает. Через 15-30 минут после укуса паука каракурта возникает сильная резкая боль, которая распространяется в области живота, поясницы, груди.

Мышцы живота напрягаются, усложняется дыхание, немеют ноги. Наступает сильное психическое возбуждение, пострадавший испытывает беспокойство и страх смерти. Также наблюдается головокружение, удушье, рвота, судороги. После укуса каракурта характерно посинение лица, неправильный пульс и его замедление.

По окончанию первичного возбуждения укушенный человек становится вялым, но ведет себя неспокойно, сильные боли не дают заснуть. Симптомы обычно длятся день-два, в тяжелых случаях гораздо дольше. Обычно, чем меньше время между укусом каракурта и проявлением первых симптомов, тем тяжелее последствия.

Полное выздоровление от укуса каракурта происходит через 2-3 недели, но общая слабость длится больше месяца. В тяжелых случаях, если не оказать медицинскую помощь, смерть после укуса каракурта наступает через 1-2 дня.

Если вас укусила черная вдова

Первым делом в течение первых минут место укуса каракурта нужно прижечь двумя-тремя спичками. Для этого приложите 3 спички головками к месту укуса и подожгите их 4-ой. При укусе поражается верхний слой кожи, поэтому пламени спичек хватит для частичной нейтрализации и разрушения яда. После этого этапа следует обратиться в скорую помощь;

Укушенный должен пить теплый чай или воду, по чуть-чуть;

Для снятия боли можно колоть обезболивающие препараты.