Шестилетнего мальчика из Молдовы убило током на базе отдыха на Украине

В Килийском районе Одесской области на базе отдыха электротоком убило 6-летнего жителя Молдовы. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось вчера вечером на базе отдыха «Ветерок», расположенной в селе Приморское.

Как отмечается, погибший – 6-летний житель Молдовы, прибывший в Одесскую область с семьей на отдых.

«Люди проживали в домике, расположенном на территории базы», - сообщили в главке. По предварительным данным, мальчик взялся рукой за «трубу» с оголенными проводами, передает Униан.

Как уточнили в Килийском отделении полиции, начато уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») и 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Установлено, что мальчик играл у домике. Когда родители в очередной раз вышли присмотреть за сыном, увидели его без сознания.

Родные сразу же вызвали «скорую», однако попытки медиков спасти жизнь ребенка оказались напрасными - по дороге в больницу он скончался.

Сейчас тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Предварительная причина его смерти - поражение электротоком от сети электропитания базы, которая Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины случившегося.