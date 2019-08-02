В Килийском районе Одесской области на базе отдыха электротоком убило 6-летнего жителя Молдовы. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось вчера вечером на базе отдыха «Ветерок», расположенной в селе Приморское.
Как отмечается, погибший – 6-летний житель Молдовы, прибывший в Одесскую область с семьей на отдых.
«Люди проживали в домике, расположенном на территории базы», - сообщили в главке. По предварительным данным, мальчик взялся рукой за «трубу» с оголенными проводами, передает Униан.
Как уточнили в Килийском отделении полиции, начато уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») и 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).
Установлено, что мальчик играл у домике. Когда родители в очередной раз вышли присмотреть за сыном, увидели его без сознания.
Родные сразу же вызвали «скорую», однако попытки медиков спасти жизнь ребенка оказались напрасными - по дороге в больницу он скончался.
Сейчас тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Предварительная причина его смерти - поражение электротоком от сети электропитания базы, которая Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
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