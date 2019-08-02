Пассажирский автобус загорелся у коммуны Миорица румынского уезда Констанца.
Он ехал из Кишинева в Мангалию. В автобусе находились 45 пассажиров. Никто из них не пострадал. Водитель вовремя заметил пламя и успел его потушить. Один из пассажиров снял происходящее на видео.
По словам автора видео, автобус принадлежит кишиневской компании Eurotransport. Она отказалась предоставлять пассажирам другой автобус, чтобы они продолжили путь. Люди добрались до Мангалии самостоятельно. Представители фирмы эту информацию пока не прокомментировали.
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