Государственная гидрометеорологическая служба объявила жёлтый код метеоопасности. Молдову ожидают дожди и грозы 3 и 4 августа.
В связи с изменением погоды метеорологи объявили желтый код опасности. По прогнозам синоптиков, Молдову ожидают сильные ливни (15-45 л/м²), местами с градом и грозы. Скорость ветра достигнет 50-70 км/ч. Предупреждение будет действовать в субботу и в воскресение.
Напоминаем, что желтый код говорит о том, что погодные условия или состояние окружающей среды потенциально опасны: ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.
Риски:
- большое количество осадков может привести к затоплению хозяйств, расположенных в низинах, а также нанести ущерб хозяйствам, располагающихся на склонах;
- на отдельных участках небольших рек и водотоков возможен подъем уровня воды с выходом ее на пойму;
- может привести к блокированию канализационных сетей;
- может привести к эрозии почвы, полеганию и заиливанию озимых, пропашных и овощных культур;
- может привести к потере контроля за направлением движения транспортного средства.
- возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций;
- возможен облом веток деревьев, а также падение старых сухих деревьев;
- возможен частичный снос крыш зданий;
Рекомендуется:
- строительство каналов для накопления воды и управление ею;
- очистка стоков;
- избегать перемещения по легко затопляемым зонам;
- адаптация скоростного режима автомобиля к условиям дороги;
- поддержание в хорошем состоянии плотин экономическими агентами, в ведомстве которых находятся пруды и водоемы.
- не проходить вблизи деревьев;
- обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;
- избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;
- подвязывание виноградной лозы во избежание ее повреждения;
- использование опор для плодовых деревьев;
- взрыхление кукурузы в оптимальные сроки;
- избегать использования открытого огня.
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