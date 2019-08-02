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Желтый код: В Молдове на выходные обещают дожди и грозы
// фото: открытый источник
14:47, 02 Aug 2019
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Государственная гидрометеорологическая служба объявила жёлтый код метеоопасности. Молдову ожидают дожди и грозы 3 и 4 августа.

В связи с изменением погоды метеорологи объявили желтый код опасности. По прогнозам синоптиков, Молдову ожидают сильные ливни (15-45 л/м²), местами с градом и грозы. Скорость ветра достигнет 50-70 км/ч. Предупреждение будет действовать в субботу и в воскресение.

Напоминаем, что желтый код говорит о том, что погодные условия или состояние окружающей среды потенциально опасны: ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Риски:

  • большое количество осадков может привести к затоплению хозяйств, расположенных в низинах, а также нанести ущерб хозяйствам, располагающихся на склонах;
  • на отдельных участках небольших рек и водотоков возможен подъем уровня воды с выходом ее на пойму;
  • может привести к блокированию канализационных сетей;
  • может привести к эрозии почвы, полеганию и  заиливанию озимых, пропашных и овощных культур;
  • может привести к потере контроля за направлением движения транспортного средства.
  • возможны временные сбои в электроснабжении  и в работе телекоммуникаций;
  • возможен облом веток деревьев, а также падение старых сухих деревьев; 
  • возможен частичный снос крыш зданий;

Рекомендуется:

  • строительство каналов для накопления воды и управление ею;
  • очистка стоков;
  • избегать перемещения по легко затопляемым зонам;
  • адаптация скоростного режима автомобиля к условиям дороги;
  • поддержание в хорошем состоянии плотин экономическими агентами, в ведомстве которых находятся пруды и водоемы.
  • не проходить  вблизи деревьев;
  • обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;
  • избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;
  • подвязывание виноградной лозы во избежание ее повреждения;
  • использование опор для плодовых деревьев;
  • взрыхление кукурузы в оптимальные сроки;
  • избегать использования открытого огня.



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