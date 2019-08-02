Желтый код: В Молдове на выходные обещают дожди и грозы

Государственная гидрометеорологическая служба объявила жёлтый код метеоопасности. Молдову ожидают дожди и грозы 3 и 4 августа.

В связи с изменением погоды метеорологи объявили желтый код опасности. По прогнозам синоптиков, Молдову ожидают сильные ливни (15-45 л/м²), местами с градом и грозы. Скорость ветра достигнет 50-70 км/ч. Предупреждение будет действовать в субботу и в воскресение.

Напоминаем, что желтый код говорит о том, что погодные условия или состояние окружающей среды потенциально опасны: ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Риски:

большое количество осадков может привести к затоплению хозяйств, расположенных в низинах, а также нанести ущерб хозяйствам, располагающихся на склонах;

на отдельных участках небольших рек и водотоков возможен подъем уровня воды с выходом ее на пойму;

может привести к блокированию канализационных сетей;

может привести к эрозии почвы, полеганию и заиливанию озимых, пропашных и овощных культур;

может привести к потере контроля за направлением движения транспортного средства.

возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций;

возможен облом веток деревьев, а также падение старых сухих деревьев;

возможен частичный снос крыш зданий;

Рекомендуется:

строительство каналов для накопления воды и управление ею;

очистка стоков;

избегать перемещения по легко затопляемым зонам;

адаптация скоростного режима автомобиля к условиям дороги;

поддержание в хорошем состоянии плотин экономическими агентами, в ведомстве которых находятся пруды и водоемы.

не проходить вблизи деревьев;