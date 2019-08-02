Служба информации и безопасности потребовала в прошлом году выдворения из Молдовы семи граждан Турции, основываясь на подозрениях в шпионаже и педофилии. Об этом заявил председатель парламентской комиссии по безопасности, депутат ППДП Кирилл Моцпан. Заявления прозвучали после того, как в среду в парламенте прошли слушания по делу о высылке турецких учителей.
"Приглашенные на слушания представители Службы информации и безопасности поведали о нескольких случаях, которые, по их мнению, могли привести в том числе к терактам, шпионажу в пользу другого государства, педофилии и другим инцидентам. Подозрения в педофилии появились после задержания, когда были изъяты компьютеры и телефоны", - сказал председатель комиссии по безопасности Кирилл Моцпан.
Между тем, глава парламентской комиссии считает, что граждан Турции выслали из Молдовы с нарушением правовых процедур.
"Нужно было подождать, чтобы это судебное решение было опротестовано, как и предусмотрено национальным и международным законодательством. Но СИБ приняла решение, какое приняла", - сказал Кирилл Моцпан.
Моцпан также отметил, что ежегодно из Молдовы высылают около 100 иностранных граждан. В свою очередь, демократ Сергей Сырбу, который участвовал в слушаниях в комиссии по безопасности, был удивлен противоречивой позиций Кирилла Моцпана.
"Все, кого заслушали в комиссии, заявили, что были соблюдены все юридические процедуры, хотя закон требует усовершенствования. Не назвали ни одного политического имени. Никто не заявил, что это были политические указания. Члены комиссии, в том числе и господин Моцпан, не оспорили представленных доказательств", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.
Напомним, комиссия по безопасности заслушала бывшего директора СИБа Висилия Ботнаря, а также нынешних офицеров службы и главу Бюро по миграции и беженцам Ольгу Поалелунжь. Однако никаких выводов комиссия после так и не представила. В то же время, присутствовавший на слушаниях социалист Олег Савва заявил, что все процедуры в отношении семи высланных граждан Турции были законны.
Семерых граждан Турции, работавших в частном лицее, выслали из Молдовы в сентябре 2018 года. В СИБе тогда заявили, что они были связаны с исламистами.
Комментарии
- Очередное кумовство: Новый генпрокурор посаженный сын кумы Нэстасе
- Следственная комиссия парламента заслушала Вячеслава Платона
- Владу Филату сократили срок заключения
- Вячеслав Платон: Влад Плахотнюк не был причастен к "российскому ландромату"
- Назначены госсекретари минобороны и минобразования, а так же директор НКМС
- Депутаты парламента Молдовы ушли в отпуск
- 20 октября в Ниспоренах выберут депутата по округу
- ЦИК установила дату проведения новых парламентских выборов в Ниспоренах
- Премьер-министр Майя Санду хочет взять под контроль деятельность Национального института юстиции
- Бывший депутат Марк Ткачук решил назвать свою партию "Гражданский конгресс"
- На пляжи Сардинии вернули 10 тонн песка, украденного туристами
- Правительство одобрило штрафы за использование одноразовой пластиковой посуды и пакетов
- Финальные результаты БАКа: 76,99% выпускников сдали экзамен
- В столице отметили международный день памяти геноцида ромов в период Холокоста
- Депутат Кирилл Моцпан прокомментировал слушания по делу о высылке турецких учителей
- 22-летний парень зарезал сожителя матери и снял убийство на видео
- Следственная комиссия парламента заслушала Вячеслава Платона
- Диетолог ответила на 9 самых распространенных вопросов о похудении
- Открыта пригодная для жизни гигантская Земля
- На границе с Румынией обнаружили нелегалов из Пакистана и Шри-Ланки
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Вас будут волновать вопросы материального характера. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
|Banca Nationala a Moldovei