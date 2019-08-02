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Депутат Кирилл Моцпан прокомментировал слушания по делу о высылке турецких учителей
// фото: publika.md
14:48, 02 Aug 2019
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Служба информации и безопасности потребовала в прошлом году выдворения из Молдовы семи граждан Турции, основываясь на подозрениях в шпионаже и педофилии. Об этом заявил председатель парламентской комиссии по безопасности, депутат ППДП Кирилл Моцпан. Заявления прозвучали после того, как в среду в парламенте прошли слушания по делу о высылке турецких учителей.

"Приглашенные на слушания представители Службы информации и безопасности поведали о нескольких случаях, которые, по их мнению, могли привести в том числе к терактам, шпионажу в пользу другого государства, педофилии и другим инцидентам. Подозрения в педофилии появились после задержания, когда были изъяты компьютеры и телефоны", - сказал председатель комиссии по безопасности Кирилл Моцпан.

Между тем, глава парламентской комиссии считает, что граждан Турции выслали из Молдовы с нарушением правовых процедур.

"Нужно было подождать, чтобы это судебное решение было опротестовано, как и предусмотрено национальным и международным законодательством. Но СИБ приняла решение, какое приняла", - сказал Кирилл Моцпан.

Моцпан также отметил, что ежегодно из Молдовы высылают около 100 иностранных граждан. В свою очередь, демократ Сергей Сырбу, который участвовал в слушаниях в комиссии по безопасности, был удивлен противоречивой позиций Кирилла Моцпана.

"Все, кого заслушали в комиссии, заявили, что были соблюдены все юридические процедуры, хотя закон требует усовершенствования. Не назвали ни одного политического имени. Никто не заявил, что это были политические указания. Члены комиссии, в том числе и господин Моцпан, не оспорили представленных доказательств", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

Напомним, комиссия по безопасности заслушала бывшего директора СИБа Висилия Ботнаря, а также нынешних офицеров службы и главу Бюро по миграции и беженцам Ольгу Поалелунжь. Однако никаких выводов комиссия после так и не представила. В то же время, присутствовавший на слушаниях социалист Олег Савва заявил, что все процедуры в отношении семи высланных граждан Турции были законны.

Семерых граждан Турции, работавших в частном лицее, выслали из Молдовы в сентябре 2018 года. В СИБе тогда заявили, что они были связаны с исламистами.




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