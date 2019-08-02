В столице отметили международный день памяти геноцида ромов в период Холокоста

В Кишиневе отметили международный день памяти геноцида ромов в период Холокоста. Тогда в Транснистрию - территорию между Днестром и Бугом - выслали 25 тысяч ромов. 14 тысяч не вернулись.

"Моя семья прошла черед депортацию в Транснистрию. Из 16 человек вернулись семеро. Большинство из них уже умерли. Когда их спрашивали о тех временах, они всегда плакали. Они прошли через ужасные мучения", - сказал потомок выживших в геноциде Дмитрий Алла.

Бабушку Елены Сырбу депортировали, а позже отправили в концлагерь. Они была одной из немногих выживших.

"Она не говорила об этом, не хотела вспоминать о тех ужасных временах", - сказала потомок выживших в геноциде Елена Сырбу.

"Главная проблема в том, что о них забывают. Мы не должны это позволить".