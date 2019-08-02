Финальные результаты БАКа: 76,99% выпускников сдали экзамен

76,99% кандидатов в бакалавры сдали в этом году экзамены. Это почти на пять процентных пунктов больше, чем в прошлом году. Итоги в минобразования подвели после проверки работ дополнительной сессии.

Средняя оценка тоже больше прошлогодней, хоть и не намного. Это семерка. Всего экзамены сдавали около 17 тысяч человек. Подавляющее большинство из них - 10 с половиной тысяч - это выпускники лицеев.

В колледжах сессию прошли больше трех с половиной тысяч учащихся. Две с половиной тысячи - должники с прошлых лет. Около двухсот - окончившие лицеи экстерном и почти столько же - студенты вузов.

По данным министерства образования, в 128-ми лицеях страны сессию сдали ВСЕ выпускники. Общая же доля сдавших в лицеях - 95%. В колледжах справились около 60% - на пять процентных пунктов больше, чем прошлым летом. Показатель сдавших должников остался на уровне прошлогоднего - 27%.

На списывании в этом году поймали четырех кандидатов. Год назад таких было шестеро. Для сравнения - в 14 году с экзаменов выгнали 240 человек, а годом ранее - больше 1100-та.