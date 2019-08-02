Правительство одобрило штрафы за использование одноразовой пластиковой посуды и пакетов

Правительство дало положительную оценку проекту закона, который предусматривает крупные штрафы за использование пластиковых пакетов и посуды. С такой инициативой выступили депутаты блока ACUM.

Согласно проекту, за использование пакетов толще 50 микрон и пластиковой посуды, физическим лицам грозит до четырех с половиной тысяч леев штрафа, юридическим - до 12 тысяч. Теперь документ должен рассмотреть парламент.

Внести поправки в Административный кодекс решили после того, как было установлено, что в окончательном варианте Закона о запрете пластиковых изделий не предусмотрено наказаний. С 1 января этого года в стране запрещены самые прочные пакеты, а полностью вывести пластик из обихода намерены к 2021-му году.