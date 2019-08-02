О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
На пляжи Сардинии вернули 10 тонн песка, украденного туристами
// фото: unitalia.ru
15:27, 02 Aug 2019
просмотров 133 | комментариев 0

Забирать с пляжей песок в Сардинии считается преступлением. В аэропорту насобирали тонны ракушек и песка, который пытались вывезти туристы.

На пляжи Сардинии был возвращен песок, который туристы воровали в течение многих лет. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает Тelegraph.co.uk.

Директор охраняемой морской зоны рассказал журналистам, что недавно ему поступил звонок из местного аэропорта, администрация которого сообщила, что на их складе лежат камни, ракушки и емкости с песком. Все это изымалось у туристов, покидавших остров, на протяжении многих лет , передает Корреспондент.

"Проблема возникла, когда нам сообщили об объеме изъятых материалов – 10 тонн. Большинство заполняют песком поллитровые бутылки и не обращают внимания на тот вред, который наносится окружающей среде", – рассказал директор охраняемой морской зоны Таволара Аугусто Навоне.

Он отметил, что часть песка отправили на пляж Порто Сан Паоло и часть камней – на остров Таволара.

"Такое количество конфискованного материала дает наглядное представление о том, насколько широко распространилась привычка туристов вывозить песок с пляжей", - отметил Навоне.

В настоящее время на Сардинии проводятся профилактические меры - в аэропорте Ольбии будут размещены информационные стенды, предупреждающие туристов о том, что вывоз песка является преступлением.

Ранее сообщалось, что полиция патрулирует пляжи Сардинии из-за краж песка. Штраф за кражу песка с пляжа составляет от 300 до 5000 евро.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Вас будут волновать вопросы материального характера. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Исключительно плодотворный рабочий день. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
Loading...