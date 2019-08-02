Министр здравоохранения Алла Немеренко возмущена тем, что жители Карпинен Хынчештского района потребовали у нее отчета по поводу закрытия местной больницы. Сайт Publika.md опубликовал ее переписку с одним из сельчан, выразившим главе ведомства недовольство. В ответ, она заявила ему, что это не самый главный вопрос в здравоохранении.
Алла Немеренко якобы написала жителю Карпинен, что лично изучит эффективность больницы в Карпиненах, а затем опубликует результаты. Она также отметила, что почти ежедневно получает подобные сообщения. А затем добавила, что вообще у нее нет времени заниматься этим вопросом. В то же время, она поинтересовалась почему в Карпиненах еще работает больница, которая существует на государственные деньги.
В июне сотрудники больницы в Карпиненах подписали декларацию, в которой выразили поддержку правительству Майи Санду. Между тем, премьер заявила, что не знает о проблемах в медучреждении.
"Наши решения не зависят от того, работают там наши сторонники или нет. Вам лучше всего поговорить об этом с госпожой Немеренко, поскольку она знает подробности, которых я вам предоставить не могу. Я еще не читала новости сегодня", - сказала премьер-министр Майя Санду.
Больница в Карпиненах обслуживала жителей 13-ти населенных пунктов. На днях Национальная компания медицинского страхования расторгла договор о финансировании учреждения. Это случилось после того, как ранее Национальный центр общественного здоровья отказался продлевать больнице аккредитацию. Руководство центра ситуацию пока не прокомментировало. Между тем, несмотря на то, что официально больница уже считается закрытой, врачи и медперсонал продолжают лечение пациентов.
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