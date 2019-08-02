Под Одессой автомобиль расстреляли из ружья

На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали произошедшего и личность стрелка.

Неизвестный мужчина расстрелял автомобиль марки Mitsubishi на трассе Одесса-Киев. Об этом сообщает Думская со ссылкой на местную полицию в пятницу, 2 августа, передает Корреспондент.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня утром на одной из автозаправок под Одессой.

"По предварительной информации, неустановленный человек подошел к автомобилю Mitsubishi, выстрелил из ружья и скрылся, – говорится в сообщении. – В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали произошедшего и личность стрелка".