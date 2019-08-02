Граждане Молдовы, официально работающие в Беларуси, смогут получать пенсии и другие социальные выплаты

Наши соотечественники, официально работающие в Беларуси, смогут получать пенсии и другие социальные выплаты. Правительство одобрило подписание соглашения в области социального страхования с властями Минска.

Граждане Молдовы будут получать пенсии по возрасту и по инвалидности, выплаты по потере кормильца, а также пособия по нетрудоспособности, спровоцированные несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями.

В Беларуси находятся около трех тысяч наших соотечественников. До сих пор Молдова подписала подобные соглашения с 13 государствами-членами Евросоюза.