Власти Индонезии предупредили о цунами после мощного землятресения

Власти Индонезии распространили предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7. Об этом 2 августа сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение произошло у берегов острова Суматра. Очаг подземных толчков залегал на глубине 59 км, эпицентр располагался в 227 км от города Телукбетунг. Данных о пострадавших и разрушениях не последовало, передает iz.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает о землетрясении магнитудой 6,9 в 261 км от города Тангеранг. Эпицентр находился на глубине 10 км.

Власти страны издали предписание о немедленной эвакуации побережных районов острова Ява.