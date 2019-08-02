Главу таможенного пункта Кагула освободили из-под стражи на время следствия

Главу таможенного пункта Кагула Василия Бакалу, задержанного по делу о контрабанде сигарет, освободили на время следствия.

Запрос прокуроров о его предварительном аресте суд посчитал необоснованным. А сам Бакалу называет дело сфабрикованным.

- Как вы комментируете обвинения?

- Дело сфабриковано.

- Это связано с политической деятельностью вашей жены?

- Думаю, да.

Адвокат говорит, что задержали его подзащитного в нарушение процедуры.

"Очевидно, что подозрения в отношении господина Бакалу безосновательны. Более того, сегодня выяснилось, что дело открыто на основании сообщения для прессы, опубликованного на сайте румынского управления по борьбе с организованной преступностью", - сказал адвокат Владислав Рошка.

Прокурор общаться с журналистами не пожелал.

- Как вы комментируете решение суда?

- Я же говорил, что не сообщу подробностей.

Главу таможенного пункта Кагула задержали 31 июля. По данным следствия, он был причастен к незаконному ввозу в Румынии партии сигарет стоимостью полтора миллиона леев. Грозит за такое преступление до десяти лет тюрьмы.