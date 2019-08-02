В Париже лже-принцесса украла из бутика дорогие украшения

Вместо украшений на сумму 1,6 миллионов евро в шкатулках оказались шоколадные конфеты. Женщина, выдавшая себя за арабскую принцессу, подозревается в краже драгоценностей из парижского ювелирного магазина на сумму €1,6 млн. Об этом сообщило агентство AFP.

По его сведениям, инцидент произошел 30 июля в одном из ювелирных магазинов, расположенных на улице Сент-Оноре в первом округе Парижа рядом с Садом Тюильри, передает Корреспондент.

После часа, проведенного в бутике, лже-принцесса отложила несколько украшений, которые она пообещала оплатить с помощью банковского перевода на следующий день.

Спустя несколько дней сотрудники магазина, так и не получив обещанную сумму, открыли шкатулки и вместо украшений обнаружили шоколадные конфеты.

Полиция Парижа начала расследование по факту ограбления.