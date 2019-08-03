Спасатели нашли тело 13-летней девочки, которую унесло течение реки Прут

Поиски 13-летней девочки, отправшившейся в середине недели на Прут и унесенной водой, завершены. Спасатели обнаружили ее тело в двух километрах от места, где она пропала.

Обстоятельства трагедии поможет установить судебно-медицинская экспертиза. С начала года в Молдове утонули уже восемь несовершеннолетних.

Специалисты призывают не оставлять без присмотра купающихся в водоемах детей. И напоминают, что во время каникул они особенно подвержены различным рискам. Дети могут попасть в ДТП либо иную опасную для жизни ситуацию.