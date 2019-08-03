Илан Шор покинул Молдову при содействии таможенников, пограничников и представителей Avia Invest: прокуратура возбудила уголовное дело

Илан Шор улетел из Молдовы чартерным рейсом при содействии таможенников, пограничников и представителей компании Avia Invest - концессионера кишиневского аэропорта. Прокуратура открыла два уголовных дела - по статьям "халатность" и "превышение служебных полномочий".

В Пограничной полиции заявили о готовности сотрудничать со следствием. В Таможенной службе Avia Invest и обещали выступить с комментариями позже. Адвокаты депутата на звонки не ответили.

Илан Шор - председатель админсовета компании-концессионера. Его объявили в международный розыск по делу о банковских хищениях. С февраля его рассматривает Апелляционная палата Кагула. Еще одно дело открыто по факту незаконного пересечения границы.