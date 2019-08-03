Клиенты Moldova Agroindbank, в филиале которого месяц назад произошла кража, обратились в МВД

Требуют назад свои деньги. 20 клиентов Moldova Agroindbank-а, в филиале которого месяц назад произошла кража, обратились в Министерство внутренних дел с просьбой начать уголовное расследование по этому делу. Потерпевшие утверждают, что компенсации в 500 тысяч леев, которые предоставил им банк, не покрывают причиненного ущерба.

"Все вкладчики пришли, чтобы лично подать подписанное ими заявление о начале уголовного расследования в отношении банка. Мы считаем, что только так можно возместить людям их украденное имущество".

Потерпевшие говорят, что после выплаты компенсаций, администрация банка отказывается с ними общаться.

В МВД заявление потерпевших зарегистрировали. Ответ им должны дать в течение 30 дней.

В банке заявили, что выплатили потерпевшим компенсации, и других денег им не обещали. В то же время, администрация финансового учреждения подтвердила, что клиенты банка не обязаны были указывать в договоре об аренде ячейки хранимое там имущество. Поэтому банк не располагает точной информацией по этому поводу. Отмечается также, что компенсации выплатили 65-ти вкладчикам.

Напомним, кража в филиале Moldova Agroindbank-а произошла 6 июля. Преступники проникли внутрь, обесточив здание и взломав металлическую решетку служебного входа. Они отключили камеры видеонаблюдения и сигнализацию. До сих пор следствие не сообщает подробностей и не называет подозреваемых. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.