В США на пляж рухнула скала, есть жертвы

В США на одном из пляжей юга Калифорнии погибли три человека и еще двое пострадали из-за обвала скалы. Об этом сообщил телеканал NBC 7 в пятницу, 2 августа.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на популярном среди серферов пляже Grandview Beach, где в тот момент отдыхало много людей, передает Корреспондент.

Одна женщина погибла на месте, двоих успели доставить в больницу, но их не смогли спасти. Один пострадавший госпитализирован в больницу, второй получил незначительные травмы.

Полиция закрыла доступ на пляж из соображений безопасности.