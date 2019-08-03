Граждан, нашедших взрывоопасные предметы, призывают немедленно звонить в службу 112

Саперы призывают граждан, нашедших взрывоопасные предметы звонить в службу 112 и ни в коем случае к ним не прикасаться. Обращение относится не только ко взрослым, но и к детям. Меры предосторожности связаны с изношенностью боеприпасов, которые находятся на территории страны со времен Второй мировой войны, а также вооруженного конфликта на Днестре.

"Их нельзя перевозить и даже трогать. Дети, предупредите родителей, а еще лучше сразу сообщите в полицию. Они крайне опасны. Пролежав долгое время в земле, они могут взорваться в любой момент", - сказал командир саперного батальона Георге Раку.

Ежегодно саперы Национальной армии уничтожают сотни боеприпасов. Большая их часть обнаружена в центральных районах Молдовы.

"Красным цветом обозначена зона повышенного риска. Это Оргеевский, Каушанский, Штефан-Водский и Унгенский районы. Средний уровень риска в Кишиневе, Страшенском, Хынчештском и Яловенском районах", - отметил командир саперного батальона Георге Раку.

С 1992 года и по сегодняшний день от разрыва боеприпасов погибли 24 человека, в том числе восемь детей. А два дня назад жертвой взрыва гранаты стал 10-летний мальчик из Криулян. Его 12-летний приятель попал в больницу с многочисленными ранениями.

По словам врачей, состояние ребенка тяжелое, но стабильное.