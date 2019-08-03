В Гагаузии пьяный водитель сбил пятерых детей

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Дезгинжа накануне вечером. Там автомобиль сбил пятерых детей.

Инцидент произошел около 22:30.

За рулем машины находился пьяный житель Дезгинжи 1993 года рождения, не имеющий водительских прав. Двигаясь по улице Победы он не справился с управлением и наехал на пятерых играющих на обочине несовершеннолетних детей.

Пострадавшие были доставлены в районную больницу Комрата. Состояние двоих детей оценивается как тяжелое, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.

Полиция открыла уголовное дело по статье 264 часть 4 УК РМ «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее, причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью».

За это преступление законом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Водитель был задержан и находится в изоляторе. Обстоятельства происшествия устанавливаются.