Жительница штата Огайо Мэри Трейнер лишилась всех конечностей, заразившись тяжелой инфекцией через слюну собаки. Об этом сообщил телеканал Fox 8.
Отмечается, что вернувшись из отпуска на Карибах, женщина резко почувствовала себя плохо. Она испытывала сильную боль в спине и тошноту, однако посчитала это симптомами гриппа, передает Корреспондент.
Со временем Трейнер становилось все хуже и ее срочно госпитализировали.
Несмотря на интенсивную терапию, у женщины начал развиваться сепсис. Трейнер ввели в искусственную кому, но у нее появилась гангрена. Медикам пришлось ампутировать ноги выше колена и кисти, чтобы спасти ее жизнь и не допустить распространения инфекции.
В анализах женщины обнаружили бактерии Capnocytophaga, обычно встречающиеся в слюне собак и кошек и передающиеся через укус или обычный контакт со слюной. Однако случаи заражения среди людей очень редки – примерно один шанс на миллион.
Врачи полагают, что Трейнер могла заразиться от одного из своих домашних псов.
Несмотря на случившееся, женщина призналась, что по-прежнему любит своих животных.
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