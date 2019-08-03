В канадской провинции Альберта возле деревни Ирвайн сошел с рельс поезд с химикатами. Объявлена эвакуация населения в радиусе семи километров от места крушения. В округе введен режим ЧС, передает канадский портал CBC.ca.
ЧП произошло в южной части провинции. Часть трансканадского шоссе перекрыта, передает Вести.ru.
С рельс сошло порядка 12-15 вагонов, часть из которых может содержать горючий груз.
По сообщениям полиции, в пятницу днем около 12-15 машин покинули трассы возле Ирвина, Алта. В некоторых из них может содержаться горючий груз. Имеется вероятность отравления химикатами.
Население Ирвайна – 300 человек.
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