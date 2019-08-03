Ударил тростью по голове: 77-летнего жителя Фалешт подозревают в убийстве супруги

77-летнего мужчину подозревают в в убийстве своей жены. Трагический инцидент произошёл в ночь на 2 августа в селе Иленуца Фалештского района.

О преступлении в полицию сообщил зять жертвы, 56-летний житель Бельц. На месте преступления было установлено, что 77-летний мужчина поссорился со своей 73-летней женой и ударил её несколько раз деревянной тростью по голове. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

Подозреваемый был задержан на 72 часа. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Виновному грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.