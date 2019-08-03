Жители Новоаненского района заблокировали дорогу в знак протеста

Заблокировали дорогу в знак протеста. Более 100 жителей сел Шерпены, Делакэу и Пухэчень Новоаненского района вышли на трассу, требуя отремонтировать ее. Они утверждают, что дорогу разрушили крупнотоннажные грузовики, которые работают в районных карьерах.

Две недели назад депутат ACUM Инга Григориу обещала людям решить вопрос, однако так до сих этого не сделала.

"Думаю мы достаточно быстро соберем всю информацию, чтобы понять полную картину. На этой неделе, думаю, я смогла бы проинформировать всех, кого это касается", - отметила депутат ПДС Инга Григориу.

"Нам обещали создать рабочую группу на уровне правительства. Но, как видите, не приехал ни один представитель. Мы разочарованы".

В этот раз на место протеста приехали другие представители блока ACUM. Они потребовали, чтобы люди прекратили протест и разблокировали трассу.

- Скажите, какую должность вы занимаете и почему говорите больше других? Насколько я понял, люди вас не знают.

- Мы с группой Вячеслава создали команду, которая намерена остановить эти злоупотребления и разрушение дороги.

- Если вы говорите, что денег нет, то и не лезьте, отойдите в сторону и дайте сказать другим.

Вышел к протестующим и представитель Министерства экономики и инфраструктуры. Он заявил, что на капитальный ремонт трассы требуется не менее 180-ти миллионов леев.

"Сейчас в бюджете нет денег для Дорожного фонда", - подчеркнул глава управления Минэкономики Раду Роговей.

"Мы считаем, что для таких целей должны найти средства, дополнительные источники финансирования. Или пусть договариваются с представителями карьеров", - сказал представитель группы протестующих Вячеслав Плэмэдялэ.

Между тем, администраторы карьеров заявили, что готовы внести часть средств на ремонт трассы.

"Мы открыты для обсуждения проблемы, и согласны внести свой вклад в ремонт дороги. Но власти тоже должны мобилизоваться и начать работы", - подытожил администратор карьера Андрей Кибак.

Жители трех сел заявили, что протесты продолжатся до тех пора, пока дорогу не начнут ремонтировать. По данным Минэкономики, был разрушен участок трассы в 15 километров.