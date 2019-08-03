Раскрыта одна из главных загадок финала "Игры престолов"

Создатели «Игры престолов» выложили в сеть сценарий заключительной серии. В описании действий персонажей обнаружилась разгадка одного из наиболее непонятных эпизодов финала.

В последней серии восьмого сезона Джон Сноу убивает Дейенерис Таргариен при помощи кинжала, когда она целует его. После этого Дрогон, дракон Дейенерис, видит мертвую хозяйку и изрыгает пламя — но не в сторону Джона Сноу, а на Железный трон, завоевать который стремилась Дейенерис. Трон плавится, после чего Дрогон берет труп хозяйки и улетает, оставляя Джона Сноу в живых, передает lenta.ru со ссылкой на Esquire.

Поклонники сериала разошлись во мнениях, почему дракон не уничтожил убийцу своей хозяйки. Некоторые решили, что мифический монстр обладал высоким интеллектом — он увидел в железном троне символ жажды власти, на самом деле сгубившей Дейенерис, и потому сжег его. Другие посчитали, что Дрогон обнаружил связь между кинжалом в теле хозяйки и мечами, из которых был сделан престол, и посчитал, что на Дейенерис напал предмет мебели.

После публикации в открытом доступе сценария выяснилось, что ни один из вариантов не был верным. В описании сцены указано, что Дрогон случайно сжигает трон в приступе ярости.

17 июля стало известно, что «Игра престолов» получила 32 номинации на премию «Эмми», включая категории «Лучшая драма» и десять актерских номинаций.