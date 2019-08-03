Представители Facebook подтвердили, что компания вскоре изменит названия своих дочерних предприятий Instagram и WhatsApp.
Руководство соцсети планирует вывести на первый план принадлежность Instagram и WhatsApp к Facebook, сообщает УНИАН.
После того, как компания Facebook приобрела Instagram и WhatsApp, ее основатель Марк Цукерберг обещал, что не будет вмешиваться в работу дочерних предприятий и позволит им развиваться автономно.
Впоследствии давление Facebook на Instagram и WhatsApp стало очевидным. В прошлом году из-за разногласий с руководством свои должности покинули основатели Instagram, а еще ранее сотрудничать со своей новой материнской компанией отказались основатели WhatsApp.
Пару месяцев назад Марк Цукерберг публично нарушил свое обещание и заявил, что мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagram объединят с Facebook Messenger. В Facebook заявили, что все три сервиса продолжат работу как отдельные приложения, но инфраструктура их сообщений будет объединена. Изменения должны внедрить до конца 2019-го или в начале 2020-го года.
Теперь в Facebook решили пойти еще дальше и переименовать Instagram и WhatsApp таким образом, чтобы пользователям было сразу понятно, кому принадлежат эти сервисы. Как сообщает Mashable со ссылкой на The Information, представители Facebook подтвердили, что «они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook».
Одной из версий нового названия является «Instagram от Facebook» и «WhatsApp от Facebook».
То, что менеджеры соцсети планируют еще больше связать Instagram и WhatsApp с Facebook может вызвать недоверие у аудитории этих сервисов. После скандалов, связанных с утечкой персональных данных пользователей Facebook, все меньше людей хотят ассоциировать себя с этим брендом и допускать даже мысль о том, что Facebook может так же контролировать личную информацию в WhatsApp и Instagram.
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