На Телецентре затопило два магазина: Владельцы обвиняют в случившемся Apă-Canal Chişinău

Убытки на миллион леев. Администраторы двух столичных магазинов обвиняют Apă-Canal Chişinău в затоплении. По их словам, после ремонтных работ, которые провели сотрудники предприятия, вода залила помещения, находившиеся в подвальных помещениях здания расположенного на Телецентре.

"Они вырезали черную трубу и установили вот эту синюю. Уходя, должны были закрыть вентиль на черной трубе, но забыли это сделать. Всю ночь тут текла вода. Она подняла на метр 20 сантиметров", - рассказала администратор магазина Мария Чегодарь.

В одном из магазинов хранилась одежда, в другом стройматериалы. Теперь весь товар пришел в негодность.

"День ушел на то, чтобы вынести все. Еще один на то, чтобы все убрать. Весь товар сложили в мешки, и отправили все в химчистку. Потом придется все складывать обратно. По предварительным подсчетам материальный ущерб составил один миллион леев", - добавила Мария Чегодарь.

"Вымокли электроды, смесители для кухни, алмазные диски. Они ржавеют и теряют товарный вид. Тут товара на десятки тысяч леев, там еще на 40-50 тысяч леев. Все новое, но уже со ржавчиной", - отметил продавец Михаил Гобжилэ.

В Apă Canal Chişinău заявили, что начали внутреннее расследование, чтобы установить виновных.

"Мы создали комиссию, которая расследует этот случай. Сейчас мы не можем назвать виновных в затоплении подвалов. Когда выясним точную причину, тогда и примем решение, что делать дальше", - заявила

пресс-секретарь Apă-Canal Chişinău Надежда Фотеску.

Владельцы магазинов намерены обратиться в суд.