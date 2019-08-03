На спасательных станциях не хватает работников. И хотя им вдвое увеличили зарплаты, претендентов пока не прибавилось. Вакантными остаются около 30% мест. Поэтому многим спасателям приходится работать в две смены и совмещать несколько должностей. В парке Долина роз вместо 12 спасателей работают шестеро.
"Главная проблема - нехватка аквалангистов. А некоторые спасатели работают в нескольких местах", - рассказал начальник спасательной станции Петр Типар.
"Я работаю одна целый день с пяти утра. Приходится работать сверхурочно, до семи вечера", - пожаловалась врач Светлана Савин.
Хуже обстоят дела на спасательной станции на озере Гидигич. Там вместо 15 сотрудников работают всего пять.
"У нас есть все необходимое снаряжение и костюмы аквалангистов. Все новое и в хорошем состоянии. Есть спасательные круги и жилеты для всего экипажа, гидрокостюмы для плавания в холодной воде. Не хватает только людей, особенно аквалангистов и медсестер", - заявил начальник спасательной станции Василий Трофимов.
Сейчас на станции работают только два аквалангиста.
"Другого выхода нет, приходится работать больше. И хотя есть трудности, нужно идти вперед. Ведь кроме нас вас никто не спасет", - отметил аквалангист Михаил Гратие.
Сейчас на спасательных станциях Кишинева не хватает 40 сотрудников.
"Мы готовим группу аквалангистов, по 10 и 15 человек. Они уже проходят курсы, надеемся, до конца лета у нас будет достаточное количество работников. Хотим заполнить штат аквалангистами и врачами", - подчеркнул начальник спасательной станции Станислав Чаглей.
По данным Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, с начала года в столичных водоемах утонули 57 человек.
Комментарии
- Водители из нескольких районов страны будут платить за полис ОСАГО столько же, сколько и водители из Кишинева
- На Телецентре затопило два магазина: Владельцы обвиняют в случившемся Apă-Canal Chişinău
- Жители Новоаненского района заблокировали дорогу в знак протеста
- Граждан, нашедших взрывоопасные предметы, призывают немедленно звонить в службу 112
- Клиенты Moldova Agroindbank, в филиале которого месяц назад произошла кража, обратились в МВД
- Илан Шор покинул Молдову при содействии таможенников, пограничников и представителей Avia Invest: прокуратура возбудила уголовное дело
- Главу таможенного пункта Кагула освободили из-под стражи на время следствия
- Граждане Молдовы, официально работающие в Беларуси, смогут получать пенсии и другие социальные выплаты
- Жители Карпинен требуют у министра здравоохранения отчета о закрытии местной больницы
- Правительство одобрило штрафы за использование одноразовой пластиковой посуды и пакетов
- Водители из нескольких районов страны будут платить за полис ОСАГО столько же, сколько и водители из Кишинева
- Ущерб от лесных пожаров в России составил почти 2,5 миллиарда рублей
- Месси на три месяца отстранили от матчей за сборную Аргентины
- Майя Санду сомневается, что исполняющий обязанности генпрокурора независимый
- На спасательных станциях страны не хватает сотрудников
- Желтый код: В Молдове на выходные обещают дожди и грозы
- Под Одессой автомобиль расстреляли из ружья
- В Париже лже-принцесса украла из бутика дорогие украшения
- Главу таможенного пункта Кагула освободили из-под стражи на время следствия
- Правительство одобрило штрафы за использование одноразовой пластиковой посуды и пакетов
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Повысится Ваша деловая активность.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны бытовые хлопоты.
|Banca Nationala a Moldovei