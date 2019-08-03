На спасательных станциях страны не хватает сотрудников

На спасательных станциях не хватает работников. И хотя им вдвое увеличили зарплаты, претендентов пока не прибавилось. Вакантными остаются около 30% мест. Поэтому многим спасателям приходится работать в две смены и совмещать несколько должностей. В парке Долина роз вместо 12 спасателей работают шестеро.

"Главная проблема - нехватка аквалангистов. А некоторые спасатели работают в нескольких местах", - рассказал начальник спасательной станции Петр Типар.

"Я работаю одна целый день с пяти утра. Приходится работать сверхурочно, до семи вечера", - пожаловалась врач Светлана Савин.

Хуже обстоят дела на спасательной станции на озере Гидигич. Там вместо 15 сотрудников работают всего пять.

"У нас есть все необходимое снаряжение и костюмы аквалангистов. Все новое и в хорошем состоянии. Есть спасательные круги и жилеты для всего экипажа, гидрокостюмы для плавания в холодной воде. Не хватает только людей, особенно аквалангистов и медсестер", - заявил начальник спасательной станции Василий Трофимов.

Сейчас на станции работают только два аквалангиста.

"Другого выхода нет, приходится работать больше. И хотя есть трудности, нужно идти вперед. Ведь кроме нас вас никто не спасет", - отметил аквалангист Михаил Гратие.

Сейчас на спасательных станциях Кишинева не хватает 40 сотрудников.

"Мы готовим группу аквалангистов, по 10 и 15 человек. Они уже проходят курсы, надеемся, до конца лета у нас будет достаточное количество работников. Хотим заполнить штат аквалангистами и врачами", - подчеркнул начальник спасательной станции Станислав Чаглей.

По данным Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, с начала года в столичных водоемах утонули 57 человек.