Сомневается, что исполняющий обязанности главы Генеральной прокуратуры независимый. Премьер-министр Майя Санду заявила, что осенью следует использовать шанс, который появится, когда пройдут выборы генерального прокурора с полным мандатом.
"Мы все хотим иметь независимого прокурора. Посмотрим, насколько хорош будет исполняющий обязанности прокурора. Самое главное сейчас сосредоточится на выборе генерального прокурора, который будет назначен на несколько лет. Перед ним будет сложная задача", - заявила премьер-министр Майя Санду.
Премьер-министр говорит, что не знала о родственных связях нового прокурора и Андрея Нэстасе. В частности о том, что он является посажёным сыном кумы министра внутренних дел.
"Я не знакома ни с кумой, ни с посаженым сыном. Надеюсь на то, что он будет хорошо выполнять свои обязанности в течение того времени, которое у него есть. Важно, чтобы следующий прокурор был очень хорошим. Но мы рассчитываем и на работу исполняющего обязанности", - отметила Майя Санду.
Ранее Санду настаивала на том,что генеральным прокурором должен стать специалист из Евросоюза. Президент Игорь Додон категорически отверг эту идею. В итоге премьер уступила, заявив, что страна нуждается в смелом профессионале.
Накануне в эфире передачи на одном из частных телеканалов, Санду дала понять, что нынешнее правительство прогадало и с назначением главы Национального центра по борьбе с коррупцией.
"Это был нечестный конкурс. У нас была комиссия, где большинство голосов принадлежало одной партии, и они были предвзяты. Вывод один, политические партии или их представители, не могут организовывать качественные конкурсы. Этот конкурс не был таким, потому что осталось много вопросов", - подчеркнула Майя Санду.
На пост главы НЦБК был назначен бывший генеральный секретарь аппарата президента Руслан Флоча. Его кандидатуру утвердила парламентская комиссия.
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