Месси на три месяца отстранили от матчей за сборную Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил трехмесячную дисквалификацию за свои заявления о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) в ходе Кубка Америки-2019.

Кроме того, на Месси наложен штраф в размере 50 тысяч евро, передавет УНИАН.



Нападающий может подать апелляцию на данное решение в течение семи дней. Стоит отметить, что в ближайшие три месяца у сборной Аргентины запланированы только товарищеские матчи.

В сентябре Месси не сможет сыграть против сборных Мексики и Чили, а в октябре против сборной Германии.