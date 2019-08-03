Ущерб от лесных пожаров в России составил почти 2,5 миллиарда рублей

Счетная палата РФ подсчитала сумму ущерба, который нанесли в этом году лесные пожары.

Согласно сообщению прес-службы ведомства, за первые шесть месяцев 2019 года в России возникло 7,6 тысячи лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила 2,4 миллиарда рублей. При этом на охрану лесов было выделено около 6,6 миллиарда рублей, передает УНИАН.





Счетная палата РФ



Самыми масштабными по площади стали пожары в июле этого года, которые охватили более 4 миллионов га леса.





